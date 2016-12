Catalá titlla d'antidemocràtics els dirigents que donen suport a Joan Coma

El ministre de Justícia espanyol, Rafael Catalá, ha acusat aquest dimarts de "minar la democràcia" als dirigents catalans que han mostrat el seu suport a Joan Coma , regidor de la CUP a la localitat barcelonina de Vic, després de ser detingut perquè presti declaració aquest dimecres a l'Audiència Nacional per un delicte d'incitació a la sedició.

Allà, Catalá ha afirmat que la detenció de Coma per declarar aquest dimecres a l'Audiència Nacional de Madrid "no és ni més ni menys que el normal funcionament quotidià de la justícia", on segons el ministre "tots tenim l'obligació de col·laborar amb l'aclariment dels fets que són objecte d'una investigació".

"Quan una persona no compareix en el que és una obligació, està previst a les nostres lleis que pugui ser obligat a aquesta compareixença", ha afegit.