El macrocomplex BCN World, a un pas de l'aprovació definitiva

El pla director urbanístic de BCN World ha quedat aprovat provisionalment aquest dimarts a la tarda per la Comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona per àmplia majoria. El planejament del rebatejat com a Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, ha estat votat en una comissió amb un gran nombre de representants territorials. Amb 26 vots a favor, una abstenció i cap vot en contra, el projecte, redimensionat en diverses ocasions i que difereix molt dels inicis, fa el darrer pas a la seva aprovació definitiva aquest dijous.

Durant la comissió s'ha destacat la feina feta des que es va aprovar inicialment el 30 de juny passat, ara fa sis mesos. Durant aquest temps s'ha estudiat i acceptat bona part del contingut de les 16 al·legacions presentades per ajuntaments, plataformes ambientalistes i dels propis operadors, preseleccionats per adjudicar-se una llicència de casino al macrocomplex. Així, un dels canvis incorporats, a petició expressa dels operadors, és la possibilitat de la divisió horitzontal parcel·lària per especialització d'usos.