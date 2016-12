Retrets als Mossos en l'acte de suport a Joan Coma a Barcelona

| Gemma Aguilera

La plaça Sant Jaume de Barcelona s'ha omplert amb prop de mig miler de persones per donar suport al regidor de la CUP-Capgirem Vic, Joan Coma, que aquest dimarts 27 de desembre ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra per ordre de l'Audiència Nacional. La manifestació ha exhibit el malestar de part de la ciutadania amb els Mossos d'Esquadra, als quals ha retret que no desobeeixin l'estat espanyol malgrat els atacs a la democràcia.

L'esquerra independentista ha denunciat que "els Mossos siguin còmplices de la detenció de càrrecs independentistes" entre proclames d'unitat, crits d'independència i exhibint pancartes amb els lemes "Espanya, vull el divorci", "Ni un pas enrere", "Per dignitat us defensem" i "Llibertat d'expressió". Ha estat un acte breu, de poc més de 10 minuts. Després de l'intervenció en nom de l'esquerra independentista, s'ha cantat els Segadors.