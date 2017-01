2017: El futur d'Europa, a les urnes

Amb la renúncia a la reelecció d'Hollande, és la primera vegada que un president de la República Francesa no opta a un segon mandat . L'auge de la impopularitat del president després de 4 anys al capdavant de l'Elisi l'ha obligat a fer un pas al costat, deixant via lliure perquè sí ho faci Manuel Valls. " No és possible ser candidat si l'atur augmenta ", deia el socialista en un llibre, a mitjans d'aquest any. Malgrat l'augment de la confiança dels francesos després dels atemptats de París, la figura d'Hollande s'ha vist fortament desgastada al llarg del 201 6, sobretot en l'aprovació per decret de la reforma laboral impulsada pel govern. Els dos punts més polèmics, que han generat un ampli rebuig i una allau de protestes, són la flexibilització del límit de les 35 hores setmanals i l'acomiadament per motius econòmics.

Eleccions a Holanda, l'amenaça de l'extrema dreta

El Partit de la Llibertat (PVV), liderat per Geek Wilders, parteix com a favorit en les eleccions a la Segona Cambra dels Estats Generals dels Països Baixos. Segons l'última enquesta elaborada per l'Institut Maurice de Hond, el PVV, que actualment té 12 diputats, n’obtindria 36. Wilders, que entona un discurs xenòfob i racista, es presenta com a “el defensor del meu país contra l’Islam, el terrorisme, la immigració musulmana i el problema causat pels marroquins a Holanda”.

El Brexit pren forma

El 2017 és l’any en què s’inicia el procés de negociació per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. L’executiu de la premier britànica Theresa May presentarà abans del mes d’abril la seva intenció de retirar-se al Consell Europeu apel·lant a l’article 50 del Tractat de Lisboa, el mecanisme formal que regula el procediment.

A partir d’aquí s’iniciarà un procés de negociació de dos anys de durada en què es decidiran les condicions d’aquesta sortida i la implicació del Regne Unit en els tractats. Si s’arriba a un acord entre el país i el Consell Europeu, aquest haurà de ser aprovat per majoria qualificada de 20 Estats membre –que representen el 65% de la població europea– i ratificat al Parlament Europeu. En cas que no sigui així i s’acabi el termini, els tractats de la UE deixaran d’aplicar-se al Regne Unit.

| Reuters

Eleccions a l'Elisi: Tots contra Le Pen

Les eleccions generals franceses se celebraran el dia 22 de maig, en què tindrà lloc la primera volta, i el 7 de maig, que hi concorreran els dos partits més votats. Mentre no s'auguren bons resultats per al Partit Socialista, debilitat per la pèrdua de popularitat del govern actual, la dreta francesa, des de la 'moderació' de Françoise Fillon fins a l'extremisme de Marine Le Pen, té el camí assegurat a la segona volta.

Fillon, que va derrotar Sarkozy i Juppé en les primàries del Partit Republicà, es presenta com a el candidat moderat, malgrat ser del flanc més conservador del seu partit. "L'esquerra és el fracàs i l'extrema dreta és l'enfonsament", senyalava Fillon, després de proclamar-se candidat oficial de Les Republicains. Amb aquests comicis, la renovació de l'Assemblea Nacional Francesa i la meitat del Senat, França afronta un any de canvis que servirà per mesurar l'auge de l'extrema dreta i els moviments euroescèptics.

Referèndum de Catalunya

Una altra cita que pot sacsejar la política europea és el referèndum sobre la independència de Catalunya, previst per al setembre de 2017. La revista TIME ja va incloure aquesta consulta anunciada pel president del Govern de la Generalitat, Carles Puigdemont, entre els esdeveniments a tenir en compte enguany. El referèndum encara no està convocat, i de fet el debat a Catalunya és si acabarà sent pactat amb l'Estat (ara mateix ben poc probable) o si haurà de ser unilateral, sota l'aixopluc d'una nova legislació catalana.

Puigdemont va afirmar que la via a seguir per l'executiu seria la del "referèndum o referèndum", aposta que convenç la CUP, el principal soci del Govern. Al seu torn, els anomenats Comuns insisteixen en una via pactada amb Madrid. De fet, la cimera del 23 de desembre al Parlament sobre el referèndum va servir per enviar una foto d'unitat al món, amb partits independentistes i Comuns units amb les entitats socials per a reclamar una consulta pactada i vinculant a l'Estat, amb una campanya internacional inclosa.

El referèndum català és el pal de paller de l'anomenat procés sobiranista, i és una obvietat que Europa està pendent, i molt, del seu desenllaç. De fet, la comunitat internacional pot tenir la clau per a desencallar la situació d'estancament entre el Govern i l'Estat, on no hi ha negociació ni diàleg. Cada vegada sembla més evident que el referèndum pactat només pot ser una realitat si Europa obliga Madrid a acceptar aquesta via.

| Reuters

Merkel aspira a un quart mandat

La davallada del partit d'Angela Merkel, Unió Demòcrata Cristiana (CDU), al llarg del 2016, ha estat directament proporcional a l'entrada amb força a les institucions del partit extremista Alternativa per a Alemanya (AFD). Després del gran èxit en les triples regionals de març, la formació de caràcter xenòfob entrava amb força al parlament de Berlín (21%), superant la CDU, que es va quedar amb un irrisori 17%.

La gestió de Merkel en la crisi dels refugiats, que ha permès l'entrada de més d'un milió de persones, ha estat el principal blanc de crítiques de l'AFD i la causa del seu creixement. A falta de poc menys d'un any per les eleccions, els extremistes amenacen a entrar amb força al Bundestag, on es preveu que tinguin una representació no inferior al 10%.