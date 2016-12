Un jutge ordena processar Fernández de Kirchner per associació il·lícita

El jutge federal Julián Ercolini ha ordenat aquest dimarts processar per associació il·lícita l'expresidenta de l'Argentina, Cristina Fernández de Kirchner , en un dels molts front judicials que té oberts, a penes un any després d'abandonar la Casa Rosada.

A més, la Justícia investiga Fernández de Kirchner per les suposades operacions financeres que el Banc Central va fer sota les seves ordres per assegurar el valor de venda del dòlar amb diversos mesos d'antelació a un preu inferior al previst en els mercats internacionals.

L'excap d'Estat també està sent investigada per un delicte de blanqueig de capitals en un cas que indaga la suposada existència d'una xarxa integrada per funcionaris i empresaris per al desviament de fons públics.