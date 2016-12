Gabriel: "Els Mossos haurien de deixar d'actuar contra l'independentisme"

En declaracions a Europa Press, ha advertit l'Executiu català que, si de veritat vol la independència, tard o d'hora haurà de prendre la decisió de no acatar determinades ordres de tribunals dictades contra regidors com Coma o l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós.

"Arribarà un moment en què necessitarem que la Policia catalana no actuï contra l'independentisme", ha conclòs Gabriel, que sosté que aquesta decisió no tindria grans conseqüències ni per als Mossos ni per a la Generalitat.

Ha afirmat que els càrrecs polítics de la Conselleria haurien de tramitar una comunicació interna al cos i una altra a determinades instàncies judicials en què s'adverteixi que els Mossos deixaran d'executar detencions com la de Coma.