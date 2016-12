A la Fundació Franco li ha tocat la loteria de Nadal

| Fundación Francisco Franco

El número 86.936, distribuït per la Fundació Francisco Francisco Franco (FNFF), ha estat premiat amb 5 euros per euro jugat. La sort es deriva de l'acabament en 36, coincident amb el 04.536 del segon premi de la Loteria de Nadal. Es dóna la circumstància que, justament, aquest final en 36 és el motiu pel qual la fundació franquista va adquirir les butlletes, en commemoració del cop d'estat dels militars revoltats contra la Segona República.

El premi contribuirà a finançar la fundació, que és dipositària de qualsevol participació que no reclami els diners del premi. La Fundació Franco és considerada, legalment, com una entitat de tipus benèficodocent i cultural per l'ordenament jurídic de l'estat espanyol. Per això les donacions que rep estan bonificades amb un percentatge que pot arribar fins al 75% en la declaració de l'IRPF.