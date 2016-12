Una agència matrimonial per a polítics i alts executius

Com s’ho fa un alt càrrec directiu d’una empresa o un polític per buscar parella si no té temps? Registrar-se als webs per buscar parella i posar la seva foto no és la millor idea, encara menys si el que busquen és discreció i una relació estable. La privacitat i la discreció són la clau per a aquestes persones, que a més a més, busquen un perfil de parella que s’ajusti al seu estil de vida i estatus social. Ajudar a trobar l’amor a aquest col·lectiu és el propòsit de l’agència matrimonial Soulmate, fundada a finals de l’any 2015 a Barcelona , que ara vol expandir-se a Madrid i també al Regne Unit i a Bèlgica per “ampliar la cartera de clients internacionals i per l'interès que crea aquest model de negoci" , ha explicat la fundadora de la companyia i assessora de parelles, Montse Herrera, en declaracions a Europa Press.

"Soulmate és una agència matrimonial totalment diferent a la resta perquè no compta amb una àmplia llista de clients", ha destacat Herrera per explicar el concepte 'matchmaking', que fa referència al procés de fer coincidir dues persones que busquen parella d'una forma seriosa i rigorosa, amb el propòsit de mantenir una relació sentimental estable i que rebutgen l'ús de pàgines web i aplicacions.

Concretament, els usuaris de Soulmate busquen "extrema confidencialitat", perquè molts tenen un càrrec públic o són alts executius i no volen penjar els seus perfils a la xarxa, ha apuntat Herrera. I quins serveis ofereix Soulmate? Tres paquets diferents, en funció de les necessitats i els recursos que estiguin disposats a invertir els clients per trobar parella: 6.000 euros, un altre de 10.000 euros o 15.000. Els preus varien per les experiències que ofereix cada paquet i pel percentatge de probabilitat de trobar parella estable en un temps determinat, de manera que el paquet més car assegura més d'un 80% de probabilitat de trobar parella a la primera cita i poder començar una relació, i el de menor preu supera el 60% d'èxit.

Per a aquelles persones que no disposin dels diners suficients per contractar un d'aquests paquets, també tenen l'opció de pagar 360 euros i convertir-se en client de cortesia, figura que es manté en la cartera de clients però per a la qual no es realitza una tasca de recerca personalitzada. Herrera fa un seguiment de tots els clients i els analitza durant uns quatre mesos aproximadament abans de la primera cita, i després continua amb ells per veure l'evolució de les parelles que ha unit i comprovar "que es troben en bon estat de salut". De moment, ja hi ha 70 clients buscant un amor VIP.