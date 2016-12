El PPC demana explicacions a TV3 per no emetre el discurs del rei

| Casa Real

La portaveu adjunta del PPC, Esperança Esteve, ha demanat la compareixença “urgent” de la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, i del director de TV3, Jaume Peral, per la decisió de la televisió pública de Catalunya de no emetre el discurs del rei el passat 24 de desembre. Esteve ha concretat que vol saber el motiu i quan es va prendre la decisió. “Volem saber perquè, qui i en base quins criteris es va decidir, després de 30 anys d’emissió, no retransmetre el missatge del cap de l’estat a la televisió pública catalana”, ha manifestat a través d’un comunicat.