El Festival de la Infància creix amb més activitats i nous espectacles

Amb l'arribada del Nadal torna un dels esdeveniments de referència a Barcelona. Del 27 de desembre al 4 de gener, al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona acull la 53a edició del Festival de la Infància, un certamen que ha redissenyat la seva oferta per evolucionar cap a un nou enfocament amb la celebració de més d'un centenar d'activitats lúdiques i educatives i la incorporació de noves propostes d'oci com les d'Open Camp, el Gran Circ Americà i les actuacions dels personatges de les sèries de dibuixos Peppa Pig i Ben i Holly.

Sota el lema Fem volar la diversió al Festival de la Infància tornarà a reunir algunes de les atraccions més divertides d'aquestes dates. Entre les activitats més tradicionals figuren actuacions musicals, contacontes, pallassos, inflables, gimcanes o un rocòdrom que faran les delícies dels nens i nenes de totes les edats.

Després de veure la llum en 1963 com un festival benèfic, el Festival de la Infància s'ha consolidat com una veritable escola de ciutadania en comptar amb activitats que fomenten valors com el civisme, la solidaritat, l'alimentació sana i saludable o el respecte al medi ambient .

En aquesta edició, el certamen aposta per presentar uns continguts en línia amb elss'organitzaran més d'un centenar d'activitats en les que els més petits de la casa podran aprendre valors participant en els jocs, espectacles i actuacions relacionats amb els vuit eixos temàtics del saló: Tecnologia, Aventura, Música i Espectacles, Civisme, Medi Ambient, Esport, Imaginació i Creativitat i Salut i Hàbits Saludables.

Entre les iniciatives per promoure la solidaritat destaquen les xerrades que oferirà, l'ONG de Badalona que ha treballat al llarg de l'any al mar Egeu rescatant refugiats sirians que intentaven arribar en pastera a l'illa grega de Lesbos. Membres de l'ONG explicaran als nens la importància d'aquestes iniciatives i mostraran als assistents una de les embarcacions que han estat rescatant al llarg de l'any.

El saló més esportiu

El Festival serà el 2016 un dels més esportius dels últims anys amb més d'una desena d'activitats de divulgació i foment de l'esport. Amb l'objectiu de convertir l'activitat física en un vehicle per alhi haurà multitud de possibilitats per practicar esport entre les quals destaquen tornejos de minibàsquet, l'estand del FC Barcelona, ​​la pista de gel i les experiències d'Open Camp .

El prestigiós, el campionat de bàsquet base més antic d'Espanya i únic a tot Europa, organitzat per lareunirà un any més a centenars de jugadors de minibàsquet. A més els aficionats al bàsquet també podran gaudir de Planeta Bàsquet, un complet programa d'activitats formatives i d'oci al voltant de l'esport de la cistella.

Per la seva banda, la Federació Catalana de Futbol i lade Catalunya participen amb + KESPORT !, projecte pioner amb el qual es pretén educar, a través del futbol, ​​als nens i nenes de 6 i 12 anys en habilitats per a la vida. L'esport rei també estarà present a Futbol Net, l'estand de la Fundació FC Barcelona, ​​en què els joves podran jugar i conèixer els valors sobre els quals s'assenta l'èxit esportiu del Barça; a Futbol 3x3, el camp de futbol indoor de Coca-Cola on se celebren partidets de tres contra tres sense porter i en Bubble Football, el joc en el qual els participants s'introdueixen cada un d'ells en una bombolla gegant per disputar els partits.

Eli la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat organitzen una gimcana esportiva en la qual els participants podran posar a prova la seva destresa i habilitats mitjançant diverses proves i exercicis de ball mentre que la Federació de Curses d'Orientació de Catalunya instal·larà un laberint per orientar els nens i nenes participants en valors com la cohesió social, l'autoconfiança o la presa de decisions.

El parc temàtic de l'esport de Barcelona, ​​, també estarà present al Festival de la Infància. Els visitants que accedeixin al saló de Fira podran gaudir de tres experiències a l'estand del parc temàtic: Open Futbol, ​​Open Jumping i Open Sprint. El saló disposarà també de dues pistes especialitzades, una de gel on els visitants podran demostrar la seva estabilitat sobre la pista de Panrico i una segona pensada per als amants de les bicicletes que podran millorar les seves habilitats en les modalitats de bike trial, BMX, i push bike en el circuit de Monty i la Unió Catalana de Bike Trial.