Puigdemont, el president que eixampla la base

Carles Puigdemont no s'imaginava pas, la nit del 31 de desembre de 2015, que acabaria sent el gran protagonista polític del 2016 . El 9 de gener d'enguany, l'aleshores president del Govern, Artur Mas, feia un pas al costat per salvar la legislatura i evitar eleccions al març. La decisió presa a última hora incloïa cedir la presidència a Puigdemont, alcalde de Girona i president de l' AMI .

D'una banda, Puigdemont ha refet l'estabilitat del Govern . Després de la qüestió de confiança superada fa tres mesos (amb més suports que la investidura del 10 de gener), i l' admissió a tràmit dels pressupostos (després de l'intent fallit abans de l'estiu), l'executiu es veu ara amb més força que a principis d'any. Tot i això, des de la Generalitat apunten que caldrà esperar a finals de gener per saber si la CUP acaba donant llum verda als comptes per al 2017.

Referèndum o referèndum

Puigdemont va dedicar gran part dels primers sis mesos del seu mandat (de gener a juny) a fer molts contactes amb la comunitat internacional. El president de la Generalitat va veure clar que calia refer el full de ruta per a incloure-hi el referèndum, ja que tothom li deia el mateix: la manera de validar un procés d'independència passa per una consulta vinculant.

Des del Govern han explicat a aquest diari que l'anterior planificació estava molt bé, amb el procés constituent, la declaració unilateral d'independència (DUI), les eleccions constituents, i una consulta per aprovar la nova Constitució. "Però el món ens demana un referèndum", han justificat.

| Jordi Bedmar

Operació Diàleg?

D'altra banda, Puigdemont va reunir-se a l'abril amb el president espanyol -aleshores en funcions-, Mariano Rajoy, per fer-li entrega de 46 punts "a complir, però no per negociar". Cal dir que el darrer punt era la celebració d'un referèndum. Fonts coneixedores d'aquella trobada asseguren que l'actitud del cap de l'executiu de l'Estat "escoltava però no opinava".

Puigdemont li va deixar clar el mandat del Govern de la Generalitat per portar el país a la independència. El nou executiu del PP, ja amb minoria al Congrés, ha mostrat un canvi d'actitud verbal, però el 2016 ha acabat sense que es concreti en res aquesta suposada voluntat de diàleg. "Bones paraules sí, però sense cap avanç ni intent de negociació", han rematat des de Sant Jaume.

| Europa Press

El president pragmàtic i dialogant

Puigdemont no era el candidat de JxSí -ho era Mas-, i va acabar sent el candidat acceptat per la CUP. El president del Govern es va trobar una relació amb els anticapitalistes molt deteriorada i que ha hagut de refer. Puigdemont sabia des del primer moment que no es podia governar sense el suport de la CUP, i que una bona relació amb els cupaires seria bàsica per a l'estabilitat.

Diverses persones pròximes a Puigdemont (de l'Ajuntament de Girona, del Parlament, del Govern i de l'AMI) destaquen que el president és una persona "molt dialogant". Aquesta qualitat ha facilitat refer els ponts i els acords amb la CUP. Els anticapitalistes també han canviat molt, després de renovar el seu Secretariat.

Fins i tot -destaquen des de Govern-, Puigdemont ha destacat per tenir bona relació amb la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, i el líder del PSC al Parlament, Miquel Iceta. El tarannà dialogant i obert de l'exalcalde de Girona facilita la bona relació amb molts dirigents i líders de l'oposició. Una altra cosa, és clar, és el grau d'acords que es pugui arribar amb C's, PSC o CSQP.

Tal i com va explicar El Món en aquest perfil de Puigdemont, els qui han conegut el president de la Generalitat en el dia a dia municipal, a Girona, el defineixen com a "tímid", "sincer", "de tracte amable", "bon comunicador", "persona de respostes"… Però també "tossut" i "personalista". Un pragmàtic, en el fons.