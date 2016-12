L'àngel, el comunicador (4)

| Jordi Borràs

L'àngel és un dels personatges que a vegades no pensem en col·locar al pessebre, tot i que és un element imprescindible, que està detallat als evangelis. També hi ha confusió sobre de quin àngel es tracta. En aquest cas, l'àngel que es posa al pessebre no és l'Anunciació -l'àngel que se li apareix a Maria per anunciar-li que està embarassada i que donarà a llum el fill de Déu- sinó l'àngel que anuncia als pastors que Jesús ha nascut a Betlem. Així ho explica l'Evangeli de Lluc: "A la mateixa contrada hi havia uns pastors que vivien al ras i de nit es rellevaven per guardar el seu ramat. Un àngel del Senyor se'ls va aparèixer i la glòria del Senyor els envoltà de llum. Ells es van espantar molt. Però l'àngel els digué: 'No tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria: avui, a la ciutat de David, us ha nascut un salvador, que és el Messies, el Senyor. Això us servirà de senyal: trobareu un infant faixat amb bolquers i posat en una menjadora'".