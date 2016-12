Vic es bolca amb Joan Coma

Amb Joan Coma a Madrid, detingut pels Mossos d'Esquadra i traslladat a la capital de l'Estat per declarar aquest dimecres a l'Audiència Nacional, la Plaça Major de Vic ha estat la protagonista d'una concentració per donar suport al regidor de l'Ajuntament osonenc acusat de sedició pel mateix tribunal . Unes tres-centes persones s'han aplegat des de les vuit del vespre davant el consistori, en una nova jornada de reivindicació independentista, i a la vegada de divisió entre les faccions del sobiranisme al Parlament.

Abans de llegir el manifest de suport al regidor, redactat i signat pels membres del moviment 30/03, el regidor ha expressat la voluntat dels responsables de la convocatòria: "Volem que sigui un acte simple, però carregat de força." Els prop de 300 assistents han interromput la lectura del manifest per demanar la llibertat de Coma, exigir la independència de Catalunya i cridar en contra els tribunals espanyols sota el lema "fora, fora, fora la justícia espanyola".

Crits de "Joan Coma llibertat" en la concentració per donar suport al regidor @joancomaroura a la Plaça Major de Vic pic.twitter.com/VKcyjcShtA

Amb la presència de la presidenta del Parlament Carme Forcadell , el president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Jordi Turull , la portaveu del mateix grup i vigatana Marta Rovira , el president de l'ANC Jordi Sánchez i la diputada de la CUP Anna Gabriel , els companys regidors de Coma han reiterat la necessitat de mobilització en casos de vulneració del dret a la llibertat d'expressió , de la democràcia i de la solidaritat. "Aquest matí s'ha fet exactament com en Joan Coma volia i desitjava. Solidaritat, confort i record a la seva família, que ha demostrat ser al seu costat. Són els que pateixen més", ha expressat Jordi Figuerola, portaveu del moviment 30/03.

L'acte no s'ha allargat més enllà de les vuit i quinze minuts del vespre i ha conclòs amb el cant d'Els Segadors, l'himne nacional de Catalunya, entonat pels prop de 300 assistents a capella i amb, de nou, crits d'independència i de justícia per a Joan Coma.