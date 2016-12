La Fiscalia demana informes sobre casos en què la Mesa no va acceptar debatre sobre un referèndum

| Jordi Borràs

La Fiscalia Superior de Catalunya ha requerit al Parlament informació sobre precedents en què la Mesa del cambra no va acceptar que el ple debatés sobre un referèndum, en el marc de la investigació contra la presidenta de la cambra, Carme Forcadell. Concretament, demana l’informe i les actes de la Mesa del 13 de juliol del 2010, quan no es va acceptar una iniciativa popular a petició de Solidaritat sobre un referèndum d’independència; i del 16 de juliol del 2009, quan la Mesa va rebutjar una iniciativa popular presentada per un grup de ciutadans referida a un referèndum d’independència. Finalment, en les diligències, el ministeri públic també requereix a El Periódico i La Vanguardia la reproducció de diverses informacions publicades.