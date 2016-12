El PPC, sobre Coma: "Celebrem que no hi hagi impunitat"

| ACN

El portaveu del PPC al Parlament de Catalunya, Alejandro Fernández, ha celebrat que "no hi hagi impunitat per qui es creu per sobre de la llei". Ho ha expressat així aquest dimarts arran de la detenció del regidor de la CUP de Vic, Joan Coma, a qui "no detenen per expressar les seves idees, sinó per negar-se a acudir a la crida a declarar de la justícia per presumptes delictes". En una nota a les xarxes socials, el portaveu popular, que ha reiterat el seu compromís amb els ens democratics –"mereixen un respecte perquè són de tots"-, ha retret als cupaires la seva actitud respecte a les institucions: "Cremen fotos i diuen que no els representen, però bé que cobren la nòmina a finals de mes".