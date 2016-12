El Govern manté el referèndum pel setembre: "No estem disposats a perdre el temps"

| ACN El Govern veu "perfectament compatible" treballar "incansablement" per un acord amb l'Estat i mantenir el referèndum per la segona quinzena de setembre. Així ho ha expressat la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, en la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu d'aquest dimarts. Munté ha celebrat la "transversalitat" i "àmplia majoria" social i política visualitzada al Pacte Nacional pel Referèndum, alhora que ha volgut llançar una advertència a l'espai dels 'comuns': "No estem disposats a perdre el temps ni que ens el facin perdre", ha etzibat per remarcar que el calendari previst per Carles Puigdemont es manté intacte. A més, ha afegit que el compromís del Govern per celebrar el referèndum és "inequívoc".











Munté ha ressaltat que la cimera pel referèndum celebrada divendres al Parlament va permetre visualitzar "l'amplíssima majoria d'entitats i institucions" favorables al referèndum. Així mateix, ha deixar clar que la campanya de cerca de suports catalans, estatals i internacionals per a la consulta independentista no entra "en contradicció" amb el calendari i el full de ruta ja fixat per Puigdemont, que preveuen celebrar un referèndum al setembre. "El Govern no s'aparta d'allò que sempre hem defensat: cercar l'acord amb el govern de l'Estat, i tampoc s'aparta del 'referèndum o referèndum', que és tant com dir 'democràcia o democràcia'", ha afirmat. En aquesta línia, Munté s'ha mostrat convençuda que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i l'espai polític dels 'comuns' "treballaran per eixamplar el suport al referèndum" i "s'esforçaran al costat del Govern".