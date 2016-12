El grup de suport a Joan Coma demana "fer pinya"

| Jordi Borràs

El grup de suport a Joan Coma, el Moviment 3003, ha exigit la llibertat del regidor de Capgirem Vic, detingut aquest dimarts al matí a prop de l'ajuntament per part dels Mossos d'Esquadra. La portaveu del Moviment 3003 i regidora de Capgirem al consistori vigatà, Sara Blázquez, ha demanat "fer pinya" per donar suport a Coma i ha recordat que en uns moments tan complicats "no està sol", com tampoc ho ha estat des que es va negar a declarar davant el jutge.