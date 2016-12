El Govern se solidaritza amb Joan Coma

Així mateix, Munté ha deixat clar que els Mossos d'Esquadra no tenen "cap marge de maniobra" respecte a aquesta mena de detencions ja que actuen com a policia judicial.

"El 2016 acaba tal com el vam començar, i el govern espanyol ens prepara pel 2017 un vergonyant calendari judicial" , ha constatat citant els casos de Carme Forcadell, els responsables del 9-N i altres càrrecs electes.

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté , ha expressat la seva solidaritat amb el regidor cupaire a Vic Joan Coma , detingut aquest dimarts per negar-se a declarar a l'Audiència Nacional, alhora que ha carregat contra la "judicialització constant" de la política a mans de l'Estat.

| Jordi Borràs

Els membres del Govern han conegut la notícia de l'arrest de Joan Coma en el transcurs de la reunió del consell executiu. Munté, en nom de l'executiu català, ha desitjat que "tothom es pugui expressar amb la màxima llibertat". Així, ha mostrat el seu suport al regidor cupaire, Forcadell, Mas, Ortega, Rigau, Homs i la resta de càrrecs electes "perseguits" per l'Estat.



D'altra banda, preguntada per si la desobediència a les autoritats judicials porta "enlloc", la consellera i portaveu ha remarcat que el Govern és partidari de l'"obediència" a les lleis emanades del Parlament i als mandats democràtics de la ciutadania catalana.

"És un aspecte que forma part de la decisió lliure i personal de cadascú quan es troba davant de circumstàncies com aquesta. Manifestem el nostre respecte cap a qui decideix declarar i cap a qui no, que està en el seu dret de no fer-ho", ha afirmat.