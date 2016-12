Montse Venturós: "Després del referèndum també hi haurà detencions"

| Jordi Borràs

Joan Coma i Montse Venturós tenen moltes coses en comú. Els dos són de la CUP. Ell és regidor de Vic i ella és alcaldessa de Berga. Tant l'un com l'altra estan sent perseguits per la justícia espanyola. Coma per haver donat suport en un ple del consistori vigatà a la resolució del Parlament del 9-N de 2015. I Venturós per negar-se a despenjar una estelada del balcó de l'Ajuntament berguedà.

Coma i Venturós s'han donat suport mutu en els seus dos processos. De fet, el regidor i l'alcladessa cupaires van assistir plegats a la concentració del 13-N a l'Avinguda Maria Cristina de Montjuïc, precisament en defensa dels càrrecs electes investigats per la justícia espanyola.

Després de la detenció de Coma, aquest dimarts al matí, Venturós ha destacat en declaracions en exclusiva a El Món que amb el regidor cupaire de Vic "sempre ens hem estat donant suport i enviat molts missatges durant aquestes setmanes". "M'agradaria que sàpiga que hi som. Que no se senti sol, perquè en Joan demostra molta coherència i és un exemple a seguir, personal i polític".

En aquesta línia, Venturós ha assegurat que Coma "demostra passes de fermesa amb un discurs molt treballat, que no busca cap protagonisme ni èpica personal, sinó que senzillament aplica el que entenem que és vàlid tant pel procés com per a la desobediència".