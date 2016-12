Jordi Turull: “Quan fixem la data del referèndum, l'Estat quedarà desbordat democràticament”

Sens dubte, l’Estat cada dia ens dóna una motiu més per al sí a la independència, i la detenció de Joan Coma per ordre de Madrid enforteix les raons de l’independentisme i ens uneix a tots. Ens dóna més motius i més pressa per deixar de dependre d’aquest Estat decrèpit. Hi ha molta gent que encara no s’ha decantat per la independència, però en veure un Estat espanyol que no és democràtic, apostaran per un Estat que comença de bell nou i amb radicalitat democràtica.

Cadascú ho expressa de la manera amb què se sent més còmode, però tots plegats compartim la voluntat de culminar el procés, concentrar-nos a fer-ho bé perquè el dia del referèndum el sí a la independència sigui absolutament majoritari. No m’agrada perdre energies amb les diferències entre aquells que estem a favor d’un mateix objectiu històric. Ja hi ha prou gent que intenta magnificar les diferències i ens intenta posar en contradicció. Seguim endavant amb allò que ens uneix.

Se n’ha anat parlant, i segurament hi ha coses a millorar encara que en algun punt de vista discrepem. El que passa és que en aquests casos els tempos i els calendaris no depenen de nosaltres. La voluntat és que res de tot això ens pugui distraure, sinó al contrari, que ens ratifiqui en l’encàrrec històric que tenim.

Al contrari, tot això que fa l’Estat de no parar de detencions, de querelles i citacions judicials, enforteix les raons de l’independentisme i ens posa autoexigència per fer-ho més bé i culminar el procés el més ràpid possible.

Nou episodi de judicialització de la vida política. Els Mossos d’Esquadra han detingut, per ordre l’Audiència Nacional espanyola, el regidor de la CUP-Capgirem Vic Joan Coma per fer-lo declarar a Madrid acusat de sedició. L’actuació dels Mossos, que són policia judicial, afegeix tensió al procés entre l’independentisme?

| El Món

A la Cimera pel Referèndum, i posteriorment en algunes declaracions, l’entorn dels comuns ha apuntat que no participaria en un referèndum no acordat. L’independentisme encara confia a dur-los al terreny del ‘referèndum o referèndum’?

És molt important de cara a la comunitat internacional, i de cara a alguns ciutadans catalans que encara pensen que hi ha una mínima possibilitat d’un referèndum acordat, que vegin que nosaltres anem a totes per pactar. Però és evident que hi haurà un dia en què es visualitzarà si l’Estat està o no per un referèndum acordat. I aquest dia, tant si ho està com si no, s’hauran de prendre decisions. A partir d’aquí, el que facin els comuns serà cosa seva. Els ciutadans de Catalunya s’han guanyat el dret a votar independència sí o independència no amb tots els efectes jurídics pertinents. I d’això no ens n’apartarà ningú.

De quina manera es visualitzarà aquest dia?

Ho decidirem entre tots per buscar les complicitats de tota la transversalitat de la demanda del referèndum, com es va veure a la cimera. En funció de com arribi el moment, es decidirà quin mecanisme és més efectiu per veure si l’Estat vol arribar a un acord o no.

Hi haurà alguna fotografia, per exemple com la que vostè mateix va viure al Congrés espanyol el 2014 per defensar el 9-N?

Hi haurà un moment en què tots constatarem si hi ha una possibilitat o no. No necessitem massa mesos perquè arribi aquest moment, l’Estat espanyol ja ha visualitzat l’absoluta transversalitat de la demanda d’un referèndum i sap que la cohesió social està garantida. Un dia l’Estat espanyol haurà de dir si vol que parlin els catalans o no, i aquest termini no està massa llunyà, perquè l’Estat ja té totes les dades. Sigui quin sigui el format, es visualitzarà de forma explícita el sí o el no de l’Estat a un referèndum acordat.

Però no es posen una data límit perquè l’Estat digui sí o no?

No ens volem fixar un dia concret, però quedarà clar si volen parlar o no. Mentrestant, la nostra feina és anar ampliant la transversalitat de la reivindicació del referèndum. El nostre únic límit és el setembre del 2017.

En tot cas, el líder de Podem, Albano Dante Fachin, ja ha dit que es despenjaran d’un referèndum que no tingui el permís d’Espanya.

Ja ho veurem, si quan arribi el moment es despengen o no, i si ho fan tots els comuns o només una part. Però al final, en un referèndum voten les persones i no els partits i els seus líders. A la immensa majoria de la gent no li agrada ser súbdit. En qualsevol cas, nosaltres guanyarem a l’Estat perquè el desbordarem democràticament, i això tindrà efectes interns dels catalans, però també de la comunitat internacional. Guanyarem perquè votarem i guanyarem perquè guanyarà el sí.

En qualsevol cas, el referèndum serà vinculant?

Sí. Tenim la manera de fer el referèndum vinculant, i a més de tota la seguretat jurídica que treballarem, insisteixo, quan fixem la data del referèndum, l'Estat quedarà desbordat democràticament, es precipitarà tot i guanyarem la batalla. Haurà fet tard i no podrà respondre a tots els fronts democràtics que s’obriran al conjunt del país, tant per part dels ciutadans com de les institucions. Tots els passos que fem des de les institucions i des del carrer estaran legitimats democràticament. I al final, això acaba en una urna, l’acció més democràtica que pot existir. A partir d’aquí, si l’Estat vol lluitar des de la no democràcia, quedarà retratat davant de tot el món.

Com es desborda un Estat?

El referèndum es farà de totes totes. A ulls d’Europa i del món, segons quines animalades pensin fer, seran incapaços de dur-les a terme per frenar-nos. L’Estat avui et pot presentar una querella, et pot suspendre una llei, pot detenir un càrrec públic... però no podrà donar resposta a una multitud simultània de respostes democràtiques i jurídiques que tindrem a punt. I aquest és el quid de la qüestió per guanyar.

Es farà també perquè JxSí confia plenament a obtenir el suport de la CUP per aprovar els pressupostos?

Confio en la capacitat negociadora de totes les parts perquè arribem a un acord que ens permetrà superar l’escull dels pressupostos, i d’aquesta manera, tant el mentrestant com les qüestions que tenen a veure amb el referèndum ho podrem gestionar de manera més planera.