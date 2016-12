[VÍDEO] Joan Coma: "Estic bé, em feu sentir lliure i sense por"

El regidor de la CUP-Capgirem Vic Joan Coma, detingut aquest dimarts al matí pels Mossos i traslladat a l'Audència Nacional de Madrid, ha publicat un vídeo a través del Moviment 30/03 (que li dóna suport) on assegura que està "bé".

Aquesta és la transcripció de l'àudio de Coma:

"Fa poca estona la policia m'ha detingut. Ara mateix m'estan traslladant a Madrid contra la meva voluntat. Tinc moltes ganes de recuperar la normalitat i d'abraçar els meus nens i la Laia. Però gràcies a vosaltres estic bé, tranquil i molt serè. Em feu sentir lliure i sense por.

Podria no declarar, dir que no tinc res a dir, però de camí forçat a l'Audiència no paro de pensar que sí, que hi tenim molt a dir. El problema no el tinc jo ni nosaltres, sinó ells, els qui volen guanyar als jutjats allò que no poden guanyar democràticament.

Gràcies i ens veiem aviat on tot comença".