Detenen el regidor de Vic Joan Coma

ACN Els Mossos d'Esquadra, per ordre de l'Audiència Nacional, han detingut el regidor de la CUP-Capgirem Vic Joan Coma, que està sent traslladat a Madrid en aquests moments. Coma es va negar a declarar, acusat per sedició. El propi electe cupaire ha fet un tuit per a informar-ne: L'Estat espanyol em deté. Aprofitem tot allò que ens uneix per plantar-li cara col•lectivament. Una abraçada a tots, de tot cor. Amor etern — Joan #EnsVolemVives (@joancomaroura) 27 de desembre de 2016











Com ja va succeir amb l'alcaldessa de Berga, s'han convocat concentracions de suport a Joan Coma a les 20h a les places dels ajuntaments de Catalunya. Des del Parlament, la CUP ha declinat fer valoracions, que se centralitzaran a Vic. La detenció de Joan Coma torna a obrir ferides entre la CUP i Junts pel Sí i el Govern sobre si els Mossos d'Esquadra han de desobeir o no les instruccions del a justícia espanyola. Amb les successives detencions o trasllats practicats per la policia de Catalunya per ordre la l'Audiència Nacional Espanya, l'esquerra independentista ha demanat la dimissió del conseller d'Interior, Jordi Jané, però des de l'executiu es defensa que fins que no hi hagi en vigor la llei de transitorietat jurdídica, els mossos han d'actuar com a policia judicial de l'Estat.