Iceta diu que ja hi ha acord PSC-PSOE en l'àmbit polític i ara falta la relació orgànica

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha dit que la comissió negociadora que aborda les relacions entre els socialistes catalans i el PSOE ja ha arribat a un acord en el plànol polític i que ara falta concretar la relació orgànica entre tots dos. "Hi ha un acord polític molt profund, sobretot pel que fa a les relacions Catalunya-Espanya , i el que vam acordar a Granada l'any 2013 segueix sent el nostre camí", ha destacat en una entrevista d'Europa Press.

"La complexitat de la situació política catalana exigeix, com ja fem, agafar molt més el telèfon i estar més a sobre", ha destacat Iceta, que ha defensat que PSC i PSOE estan en contacte permanent per abordar l'encaix català , perquè els socialistes volen ser protagonistes d'una solució dialogada mitjançant una reforma constitucional. Iceta va iniciar a finals de novembre una ronda de reunions amb els seus homòlegs socialistes d'Espanya: ja s'ha reunit amb la d'Andalusia, Susana Díaz; el de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, i la de Balears, Francina Armengol, i preveu trobar-se al gener amb el d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Sobre la cadira vacant reservada per al PSC A la Comissió Gestora, ha detallat que l'ocuparà una dona -per criteris de paritat- després del proper Comitè Federal del PSOE i fins que es triï una nova direcció.

La votació dels PGE





Preguntat per si preveu un altre desacord PSC-PSOE en la votació dels Pressupostos Generals de l'Estat, ha sentenciat que no: "El PSOE votarà 'no". Defensa que el PSC mantingués el seu 'no' a Rajoy i constata que els ciutadans han valorat positivament aquella decisió segons els últims sondejos: "Les enquestes ens van bé en un moment en què li van malament al PSOE. És la primera vegada en la història que, en un moment en què les enquestes li van malament al PSOE, el PSC registra una lleugera remuntada".

Així i tot, ha posat en valor el paper que està exercint el PSOE en la governabilitat de l'Estat, i ha agraït que estigui treballant per ser útil als ciutadans, especialment als més vulnerables, contribuint a aprovar mesures com la pujada del salari mínim.