Una campanya dels del "sí" que vol interessar els del "no"

El Sí i el No ja demanarien el vot a Escòcia i a Montengro des de fa mesos , traslladant els casos al termini previst pel referèndum del setembre a Catalunya . D'altra banda, al Quebec no ho van fer fins cinc mesos abans. Tal com apunta el politòleg de l'Universitat d'Edimburg Daniel Cetrà els casos del referèndum català i escocès "no són gaire comparables ", perquè Catalunya a priori "no tindrà un referèndum legal i acordat per les dues parts". Una comparativa similar es podria fer al Quebec i a Montenegro , on els plebiscits també van ser reconeguts.

Per aquest motiu, fonts de l'ANC han explicat a El Món que " és relatiu dir si l'independentisme va tard en demanar el Sí ". " Portem quatre anys de procés com a tal, i quan arribi el plebiscit ja en portarem cinc. Tenim dificultats que els altres països no han tingut, sense anar més lluny l'oposició de l'Estat al fet que el referèndum tingui lloc". Ara bé, les traves de l'Estat obren una oportunitat per fer campanya pel Sí , segons l'entitat sobiranista: "Quan ens mobilitzem per defensar Carme Forcadell, no estem fent campanya explícita pel Sí, però estem evidenciant les contradiccions democràtiques de l'Estat, i implícitament estem sumant per l'opció independentista".

Castellà, també ha avisat, en declaracions a aquest diari, que malgrat les dificultats que pugui haver-hi "el referèndum es farà sí o sí". Si no es fes el plebiscit, el portaveu de Demòcrates que algú hauria de sortir, dir que tot plegat ha estat un engany i marxar tots cap a casa, però no serà així". A més, els pressupostos i el referèndum s'haurien de "deslligar", segons el diputat de JxSí. Ha explicat que no aprovar-los "dificultaria l'estabilitat del Govern i per tant el referèndum, però no poden ser una moneda de canvi".

Campanyes pel Sí amb diversos accents

A banda de la campanya de Demòcrates o la de l'ANC anunciada pel gener, la plataforma Esquerres per la Independència (amb la participació d'ERC, la CUP i entitats properes, i sectors independentistes d'ICV i EUiA, entre altres) ja ha presentat també la seva pròpia campanya Referèndum, República: Sí! Per la seva banda, els republicans encara no fan una campanya formal pel Sí, però tal com ha explicat a aquest diari el secretari d'organització, Isaac Peraire, ja han impulsat "La República que farem". "Portem més actes amb aquesta mobilització que no per les eleccions del 26J", aclareix Peraire.





Aquesta campanya pretén "imaginar com serà la República Catalana, per tant ja és una campanya pel Sí", però assegura més endavant en faran una més explícita. Ara bé, els republicans ja han pressupostat més d'un milió d'euros per demanar el vot afirmatiu al referèndum, tal com recorda Peraire. D'altra banda, al PDECat la campanya pel Sí es barrejarà amb el desplegament del nou partit. "Tenim la intenció d'explicar a partir del gener el nostre projecte ideològic, i això vol dir també explicar el Sí al referèndum, i perquè volem la independència", ha explicat un portaveu del partit a aquest diari.

L'altra opció independentista, la CUP, va anunciar el passat dijous que al febrer començaria la seva pròpia campanya. Tal com va anunciar el membre del secretariat nacional, Quim Arrufat, tindrà un doble objectiu, pel que fa el referèndum: "Fer-lo i guanyar-lo".





En aquest sentit, Peraire considera que com més campanyes sectorials i amb diferents ideològics millor li anirà al Sí. "Tots els fronts són útils i s'han de cobrir, de fet, jo estaria encantat que també existís una campanya que es digues 'dretes per la independència", ha explicat el secretari d'organització republicà. Per la seva banda, des de l'ANC s'imaginen que les campanyes de partit, o amb una accent ideològic marcat, es complementaran amb la mobilització transversal del Sí.

Una campanya pel No?

"L'Estat farà el que pugui per impedir la votació, però entre alguns poders econòmics de Madrid es desprèn la necessitat de fer campanya pel No", explica una font interna de l'ANC a aquest diari. "Alguns sectors molt ben informats entenen que si el Govern català finalment posa les urnes, no es podran retirar per la força, i enquestes com les d'El Periódico on es revela que dos terços de la població hi podrien votar malgrat no hi hagués pacte, han generat preocupació", asseguren membres de l'entitat.

Ara bé, aquests corrents "encara són minoritaris", segons la mateixa persona, però també posa de manifest que "fa sis mesos ni tan sols existien". "Fins la primavera no hi haurà cap moviment en aquest sentit, però si quan es tramitin les lleis de desconnexió l'Estat no fa cap bogeria, algú es mobilitzarà pel No", explica la mateixa font. Ara bé, si de moment és incipient encara saber si existirà o no la campanya, encara és fa més difícil saber qui la farà i com, segons la mateixa font consultada.

Malgrat tot, Castellà ha volgut blindar el referèndum d'un hipotètic boicot de l'unionisme: "Tan democràtic és votar com no fer-ho, i si algú no vota serà considerat abstencionista. El seu vot no serà interpretat com a no". També recorda que en un referèndum "importen les persones i no els partits", i que molta gent anirà a votar encara que la seva formació, o la força que senti més propera, animi a abstenir-se.