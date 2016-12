A nou mesos, Escòcia i Montenegro ja estaven en campanya pel referèndum

Demòcrates de Catalunya (DCat) ja va donar el tret de sortida a la campanya pel Sí al referèndum el passat 13 de desembre, en un acte que va aplegar dirigents d'ERC, la CUP, SI i les entitats sobiranistes. Per la seva banda, aquestes formacions i el Partit Demòcrata preveuen començar la seva pròpia campanya entre el gener i el febrer del 2017. El diputat de JxSí i membre de DCat, Toni Castellà, ha assegurat que l'objectiu del seu partit era " trencar el gel" , davant la " preocupació" pel fet que a nou mesos del referèndum no hi havia encara cap campanya activada .

La campanya va començar formalment el 30 de març , és a dir, va durar cinc mesos i mig si es compta l'agost. Els tempos dels casos escocès i català no són comparables , segons Cetrà, "perquè els primers van tenir un referèndum acordat, i una campanya oficial i regulada per les dues parts". Ara bé, des del Govern català s'insisteix que el referèndum serà vinculant, amb efectes jurídics .

Castellà ha recordat a El Món que en l'últim referent similar, el referèndum escocès, la campanya Yes Scotland "va ser presentatda més d'un any abans" del mateix plebiscit del 18 de setembre del 2014 . L'investigador del Centre of Constitutional Change a la Universitat d'Edimburg, Daniel Cetrà, concreta que la mobilització pel Sí, i també el Better Toghether que apostava pel No, es van presentar ja el 2012 . Va ser el mateix any que es va pactar la consulta. Els governs escocès i britànic, per la seva part, ja van publicar informes sobre les conseqüències de la secessió des del mes de gener del 2013. Tot això, aproximadament a un any i mig vista del referèndum.

Quebec, una campanya elèctrica

Un cas radicalment diferent a l'escocès va ser el del Quebec, on va haver-hi una campanya molt més ràpida. La oficial només va durar un mes. De fet, no va ser fins al mes de juny del mateix any quan els partits del Sí es van posar d'acord amb els del No per convocar el referèndum, i van començar a demanar el vot. Tal com explica el politòleg expert en Quebec Marc Sanjaume a aquest diari, va ser una campanya "molt enèrgica i intensa".

En aquest referèndum es van fer responsables de demanar el vot de manera oficial dos comitès que reunien els diputats que havien pres partit per cada opció. Eren les dues úniques campanyes oficials. Però el govern del Quebec i el federal de Canadà també van intentar mobilitzar l'electorat: "Uns amb informes sobre les estructures d'Estat i com seria la independència, i altres amb manifestacions a favor d'un estat federal", narra Sanjaume. De fet, el politòleg i autor del llibre 'Quebec, de poble a país', Josep Sort, revela a El Món que "el Sí sempre ha denunciat que el govern federal va fer trampa, perquè hauria pagat funcionaris amb diners públics per manifestar-se per l'opció federalista i refredar l'independentisme".

| Getty Mesos abans de la votació, entre el febrer i el març del 1995, el govern del Quebec va fer una ronda de reunions participatives amb ciutadans i entitats, "per rebre 'feed-back' sobre quin model de país volien els quebequesos", tal com posa de manifest Sanjaume. Aquestes reunions ja es podrien interpretar com una mena de campanya pel Sí, però en tot cas, el període per demanar el vot va ser molt més curt que el que va tenir Escòcia anys després.

Malgrat tot, cap dels dos politòlegs sabria determinar quin va ser l'efecte d'una campanya tan curta sobre els resultats definitius. "Amb una campanya més llarga el Sí hagués tingut més preparació, però el No també", explica Sanjaume. Per la seva banda, Sort posa de manifest que la popularitat d'alguns dels líders del Sí "va créixer molt durant els mesos previs al referèndum", per la qual cosa el resultat hauria pogut canviar si la campanya hagués estat un pèl més llarga: "La victòria del No va anar de pocs milers de vots", conclou.

Montenegro, a mig camí

Entre la campanya 'express' del Quebec i el llarg debat produït a Escòcia hi ha el cas de Montenegro. Oficialment, la campanya va durar dos mesos i mig: Va començar el 1 de març del 2006, i el plebiscit va ser el 21 de maig del mateix any. A més, tal com ha explicat a aquest diari el portaveu de SI Uriel Bertran, que va viure el plebiscit en primera persona, "les campanyes pel Sí i el No a nivell extraoficial van durar aproximadament un any". Malgrat el referèndum fos convocat el mateix l'1 març del mateix any, "ja feia tres anys que es tenia coll avall que es faria, ja que quan es va formar la República de Sèrbia i Montenegro es va establir a la Constitució", segons l'exdiputat de SI.