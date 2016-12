Mor el bisbe emèrit de Girona Jaume Camprodon als 90 anys

Camprodon acabava de fer els 90 anys fa poc més d’una setmana i el seu estat de salut era delicat. Dimecres passat, el bisbe emèrit va patir un ictus, del qual no s’ha pogut recuperar, segons fonts del Bisbat, que encara no han precisat la data i el lloc del funeral.



Després de ser ordenat, Camprodon va ser destinat a la parròquia de Seva com a vicari mestre i posteriorment, el 1950, a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), on s’hi va estar un any abans de fer-se càrrec de la parròquia de Taradell (1951) com a vicari primer i de la parròquia de Sant Domènec de Vic després (1952). Al cap d’uns anys i després d’una etapa com a docent al Seminari Menor de la Diòcesi de Vic, es va traslladar a París, en principi amb la intenció d’establir-s’hi tres anys per estudiar catequesi a l’Institut Catòlic, però al cap d’uns mesos va ser requerit pel bisbe de Vic aleshores, Ramon Masnou, per fer-se càrrec de la parròquia de Calaf i després de la Crist Rei de Manresa durant quatre anys.