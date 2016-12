Turull: "La llei de la Llei de transitorietat jurídica es guardarà a pany i forrellat fins que convingui"

| ACN

El president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Jordi Turull, ha assegurat aquest dilluns que la Llei de transitorietat jurídica, que ha de permetre passar del règim jurídic espanyol al català abans del 31 de desembre tal com es va aprovar després del debat de política general, “es guardarà a pany i forrellat fins que convingui”.

En declaracions a la Cadena SER, Turull ha avisat que tan bon punt la llei comenci a tramitar-se al Parlament l’Estat hi posarà la lupa. “Ja sabem com les gasta el govern espanyol”, ha assenyalat el president del grup parlamentari de Junts pel Sí. De cara els propers dies, es podria fer pública alguna de les parts d’aquesta llei però s’evitarà que deixi petjades al Parlament per evitar la resposta de l‘executiu espanyol.