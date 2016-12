Girauta: Podemos, Batasuna i els independentistes conformen una "aliança destructiva"

| E.P.

El portaveu parlamentari de C's al Congrés dels Diputats, Juan Carlos Girauta, ha assegurat en una entrevista a Europa Press, que Podemos, Batasuna i els independentistes conformen una "aliança de facto" amb el projecte comú de destruir Espanya.

En aquest sentit, aquests partits tenen "apassionants projectes destructius" i busquen les febleses de l'Estat. Segons Girauta, la veritable línia divisòria entre els polítics "no és d'ideologia", sinó que es traça entre la gent que vol construir i la que "vol destruir".

En el primer grup, en el qual s'inclou, estarien els que adverteixen dels problemes, de les qüestions que necessiten una reforma i estan disposats a formar aliances per fer aquestes reformes.

En el grup dels quals volen destruir, el dirigent de la formació taronja inclou els "populismes nacionalistes i l'extrema esquerra": "No cito l'extrema dreta perquè no està al Congrés, afortunadament", puntualitza.

Girauta també s'ha referit a la decisió del PSOE de votar al Congrés per eliminar les atribucions sancionadores al Tribunal Constitucional (TC), precisament en un moment en el qual a Catalunya hi ha una resolució del Parlament per "desobeir el TC".