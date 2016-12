Fachin adverteix Puigdemont que posar data al referèndum el condemna al "fracàs"

| ACN

El secretari general de Podem, Albano-Dante Fachin, ha advertit el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que posar data al referèndum és repetir el "fracàs" del full de ruta de JxSí, per la qual cosa no se sumaran a defensar una votació que fixi un dia concret per a la seva celebració.

Ho ha dit en una entrevista d'Europa Press en plena negociació per a l'impuls d'un referèndum que des de divendres s'ha obert a espais no independentistes com el dels 'comuns', del qual Fachin forma part.

"Si el president Puigdemont creu que l'estratègia correcta és fixar una data sí o sí, passi el que passi, és lliure. Que faci el que consideri. Ara, nosaltres no participarem en una cosa que ja s'ha demostrat que és un fracàs", ha replicat el secretari de la formació morada a Catalunya.

"Dates ja se n'han posat una pila: el 9N i el 27S", ha dit referint-se al referèndum que el Govern va proposar per al novembre de 2014 i que va acabar sent un procés participatiu, i a les eleccions catalanes del 27S, que des de JxSí es van plantejar com a plebiscitàries per declarar la independència en 18 mesos.

Ha deixat clar que, per a Podem, el referèndum ja s'havia d'haver celebrat, però cal treballar centran-se en què quan es faci tingui garanties i no en la data: "La unilateralitat tal com s'ha plantejat tenim clar que no ens porta a cap lloc. El nostre projecte és un projecte a nivell estatal, no és independentista".