George Michael va preocupar-se de Barcelona

El setembre de 2006, després d'un silenci de quinze anys, George Michael va voler actuar, en primer lloc de la gira europea, al Palau Sant Jordi de Barcelona. Michael ja havia tingut molts problemes relacionats amb diverses addiccions i una -ben paradoxal- fòbia a la popularitat que l'havia retirat prematurament dels escenaris . George Michael era un músic perfeccionista i havia previst diverses jornades d'assaig a Barcelona, on va viatjar amb la seva parella, l'empresari nordamericà Kenny Goss.

Contra pronòstic, Kenny Goss no va aparèixer per les botigues de luxe de la capital catalana, sinó a l'hospital de la Vall d'Hebron. Allà, Goss va demanar una visita a les sales d'oncologia i sida i, en acabar, va oferir un xec molt generós en nom de la parella. Ni George Michael ni Kenny Goss no van publicitar en cap moment la seva acció i, de fet, l'episodi va transcendir de forma casual i sense que se'n divulgués ni una sola fotografia.

George Michael va actuar amb èxit a un Palau Sant Jordi ple fins dalt i les entrades venudes des de feia temps. Una dona entre el públic, pacient de la Vall d'Hebron, va gaudir del concert gràcies a la invitació de Kenny Goss mentre un altre malalt, amb massa dificultats per desplaçar-se, va entretenir-se amb una consola de video-jocs que li havia proporcionat la parella Michael-Goss. El cantant ja havia actuat a l'estadi de Sarrià el 1989 i ho tornaria a fer, al mateix Sant Jordi, l'any 2011 -ja amb aires de crooner madur-, però el de 2006 va ser el concert més recordat. Passen molts artistes, per Barcelona. Molts artistes, però no tantes persones.