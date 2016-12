Desapareix George Michael, el gran sex-symbol del pop dels vuitanta

| Europa Press

Georgios Kyriacos Panayiotou, un noi dels anys vuitanta d'origen grec, va revolucionar les llistes de música pop a Londres amb èxits molt ràpids, d'entrada amb Wham!, un duet que va compartir amb Andrew Ridgeley, un company de l'escola que el va acompanyar en els primers passos musicals però que no va intervenir en la gènesi de l'estil musical del ja aleshores George Michael. D'aquests temps són súperèxits com Wake Me Up Before You Go-Go o Everything She Wants, sempre amb Ridgeley com a secundari.