Demòcrates avisa els comuns que el referèndum s'ha fixat al setembre i "no quan convingui"

| ACN

El portaveu de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, ha apel·lat indirectament els comuns i els ha recordat que el referèndum es va fixar en el debat de política general per d'aquí a nou mesos, al setembre, i "no quan convingui". En aquest sentit, els ha animat a treballar en una campanya a favor del sí o el no, en cas que comprovin que no hi ha cap opció de pacte amb l'estat espanyol.

Castellà creu que la solució pactada "sempre és la millor", però ha subratllat que "això no pot bloquejar-nos mai, ni tampoc pot estimar que fem cap pas enrere". "El referèndum es farà sí o sí. Pactat o no", ha afegit. Castellà ha assegurat que el país està davant del repte més important de la història, i ha celebrat l'ampli consens demostrat en la cimera pel referèndum del passat divendres.