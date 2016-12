Pisarello veu "difícil" que la UE pugui avalar una consulta sense acord amb l'Estat

| ACN

El primer tinent d'alcalde de l'ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha lamentat del discurs de Nadal del Rei la "poca sensibilitat per la realitat plurinacional" de l'Estat. "Cap menció que permeti desbloquejar la situació amb Catalunya, he trobat a faltar un posicionament més comprensiu, [...] la corona no proporciona elements per resoldre de manera democràtica la situació de bloqueig de la relació entre Catalunya i Espanya", ha exposat el dirigent dels comuns. En aquest sentit, per Pisarello la clau de volta és al referèndum que "ha de ser reconegut per la comunitat internacional". I en aquest sentit, veu "difícil" que la Unió Europea pugui avalar una consulta sense que hi hagi acord amb l'Estat.