C's lloa les paraules del rei: "L'enfrontament provoca divisió i és estèril"

El vicesecretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha afirmat aquest diumenge que la seva formació coincideix amb el Rei en que "l'enfrontament promogut pels separatistes" a Catalunya "només provocarà divisió i serà estèril" . Villegas ha valorat d'aquesta manera el discurs de Nadal del rei espanyol. "Ningú pot saltar-se les lleis", ha afirmat el dirigent de C's, per afegir que "tots els espanyols han de poder decidir sobre el que els incumbeix". El vicesecretari general de Ciutadans ha valorat el discurs de forma positiva perquè "el monarca va tractar temes fonamentals per a l'Espanya d'avui" i s'ha mostrat "d'acord" amb les seves opinions.

Per exemple ha manifestat que Ciutadans coincideix amb el Rei en la preocupació per la situació que viuen moltes persones per la crisi econòmica. Per això ha assenyalat la "necessitat" de "reconstruir" la classe mitjana que ha quedat "devastada per la crisi ".

Villegas ha volgut llançar un missatge "optimista" pel que fa a les possibilitats de "creixement de la societat espanyola" i ha subratllat la importància que "Espanya no es quedi enrere en la modernització i la revolució tecnològica que posicionarà els països" dins del panorama "globalitzat de la nova economia mundial".

Finalment el vicesecretari general de Ciutadans ha constatat la necessitat d'emprendre "reformes" a l'Estat i d'afrontar els reptes de la seva societat "des del diàleg i el consens".