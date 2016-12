Puigdemont apel·la a valors de Macià com "el coratge, l'esperança i la llibertat"

Ho ha dit en el cementiri barceloní de Montjuïc en l' ofrena anual davant la tomba de l'expresident de la Generalitat Francesc Macià , que va morir el dia de Nadal de 1933, en un discurs després del qual no ha respost a preguntes dels periodistes i en el que no ha valorat el discurs del Rei.

Puigdemont ha presidit l'ofrena del Govern al costat del vicepresident, Oriol Junqueras, i els consellers Carles Mundó, Meritxell Borràs i Toni Comín.

En el discurs ha explicat que Macià va anteposar "la coherència personal i la fortalesa interior" per aconseguir els seus objectius i que això és el que ha de fer ara Catalunya. "Tenim l'immens privilegi de ser els successors d'aquelles actituds. Tenim el deure de posar-les al dia, no només amb els llenguatges i les prioritats d'avui, sinó pensant, com va fer ell, en les generacions que han de venir i que han de poder créixer amb una Catalunya que sigui conseqüència del coratge, de l'esperança i de la llibertat"

Ha afegit que no es pot fer política a Catalunya "sense una insubornable vocació de llibertat".