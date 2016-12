Forcadell: "És a les nostres mans fer possible el somni de Macià"

| ACN

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha encapçalat la comitiva de la Mesa del Parlament a la tradicional ofrena floral a la tomba de Francesc Macià, al cementiri de Montjuïc. Qui va ser el primer president de la Generalitat va morir el dia de Nadal de 1933. Després de l'ofrena, Forcadell ha recordat Macià com un lluitador pels drets nacionals i socials: "Va intentar canviar el centralisme de l'Estat, va veure que no podia i va decidir, va triar, que calia un estat per Catalunya".