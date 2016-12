L’hotel abandonat de la Bisbal de Falset, abocat a l’enderroc

| ACN

La imponent estructura de formigó que corona el poble de la Bisbal de Falset (Priorat) té els dies comptats. El què havia de ser un hotel amb vistes a la Serra de Montsant va quedar aturat i a mig fer fa més de dues dècades per la retirada de suport financer i la crisi immobiliària. Després que els seus impulsors en cedissin la propietat a l’Ajuntament, en els darrers mesos el consistori ha mantingut converses amb diverses fundacions i empreses per tal de convertir-lo en un equipament social o una casa de colònies, però finalment ningú s’ha decidit a invertir-hi. Un cop consultat amb els veïns, el consistori ha pressupostat 25.000 euros per enderrocar l’edifici inacabat l’any que ve. Segons ha explicat a l’ACN l’alcalde, Sergi Masip, està previst que els treballs s’executin cap a la primavera i que l’espai es pugui convertir en un mirador privilegiat.