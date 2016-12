Un avió militar rus s'estavella al Mar Negre amb 91 persones a bord

| barrieaircraft

Un avió militar rus amb 91 persones a bord –83 passatgers i 8 membres de la tripulació– s'ha estavellat a aigües del Mar Negre després de fer escala a Sochi per posar combustible. L'avió es dirigia a Síria, concretament a la base àrea de Jmeimim. La majoria de passatgers formaven part de la banda de cant i dansa Alexándrov. També hi havia militars i periodistes.

El Ministeri d'Interior rus ha confirmat que les restes de l'avió s'han trobat a entre 50 i 70 metres de profunditat i apunta que la tragèdia s'hauria produït per una avaria tècnica o un error del pilot. Tot i que s'han desplaçat fins al lloc equips de rescat, no s'ha trobat a ningú amb vida.