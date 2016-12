Felip VI canvia el luxe del saló del Tron del Palau Reial pel seu despatx a la Zarzuela

| Casa Real

El rei Felip VI ha tornat a canviar d'ubicació per fer el tradicional discurs de Nadal. Per primer cop ho ha fet des del seu despatx al Palau de la Zarzuela, com va fer el seu pare en reiterades ocasions. Ha deixat així el saló del Tron del Palau Reial que va acollir el missatge de la Casa Reial de l'any 2015 i que va rebre fortes crítiques i comentaris. El saló del Tron del Palau Reial va ser escollit per transmetre un "missatge de grandesa" d'Espanya que no es corresponia amb l'esperit nadalenc i solidari d'aquestes dates.

La Casa Reial ha escollit enguany el despatx del Palau de la Zarzuela per la "intensa activitat" que ha fet el rei aquest any com a conseqüència de la interinitat del govern, on el monarca ha fet fins a cinc rondes de consultes amb els partits a la recerca d'un candidat a la investidura com a president del govern espanyol.