El rei Felip VI aporta a l'operació diàleg un "bon Nadal"

| Casa Real

El rei Felip VI ha apel·lat aquest dissabte al vespre al respecte a la llei com a base per a la convivència democràtica. Durant el seu discurs de Nadal, i sense citar Catalunya però fent una clara al·lusió, el monarca ha afirmat que "vulnerar les normes que garanteixen la democràcia i la llibertat només porta, primer, a tensions i enfrontaments estèrils, que no resolen res; i després, a l'empobriment moral i material de la societat". En aquest sentit ha reclamat una voluntat "decidida i lleial de construir i no de destruir, d'engrandir i no d'empetitir, d'enfortir i no de debilitar". En el discurs de la vigília de Nadal, Felip VI ha emmarcat el futur en un temps per "obrir-se al món" i ha descartat que siguin moments "per fractures ni divisions internes, sinó per posar l'accent en allò que ens uneix, construint sobre la diversitat, [...] que ningú agiti vells rancors o obri ferides tancades".