'Cinema 3' s'acomiada després de més de 30 anys en antena

El programa de cinema 'Cinema 3' ha posat punt i final a més de 30 anys de trajectòria a les nostres pantalles. De fet, 'Cinema 3', dirigit per Jaume Figueras, era el programa més veterà que s'emetia a la televisió catalana. Jaume Figueras ha decidit donar per acabada la seva etapa al capdavant del programa per "reduir el volum de feina i la presència per pantalla".

Aquest dissabte s'ha emès l'última edició del programa en què Figueras ha entrevistat el veterà i prestigiós actor de doblatge Arseni Corsellas. Tot i la retirada, Figueras continuarà vinculat amb la Televisió de Catalunya, col·laborant amb el programa Tria33. Els continguts sobre l'actualitat cinematogràfica continuaran tenint la mateixa cabuda a la programació de Televisió de Catalunya a través del programa diari del 33, que es reformularà a partir del gener.