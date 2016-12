Colau: “Ara necessitem un referèndum on tothom s’hi senti interpel·lat”

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha tornat a valorar un dia després la cimera pel referèndum i ha celebrat que s’hagi recuperat “l’esperit més ampli del pacte per al dret a decidir” . “Ara necessitem un referèndum on tothom s’hi senti interpel·lat. Tot el conjunt de la ciutadania, sigui quina sigui la seva posició”, ha reflexionat en veu alta Colau, de visita al port de Barcelona al vaixell ‘Golf Azzurro’, noliejat per l’ONG Proactiva Open Arms.

“Un plebiscit que no comprometi els funcionaris i que sigui reconegut a l’Estat i també a nivell internacional”, ha continuat l’alcaldessa de Barcelona, que ha tornat a insistir amb la celebració d’una consulta “efectiva i garanties” per tal de no repetir un 9-N. “Això ho hem defensat sempre i nosaltres no ens hem mogut d’aquesta postura, fins i tot quan ens deien que érem uns ingenus i que s’havia de passar pantalla”, ha recordat Colau, que ha afirmat que ara hi ha sobre la taula “una proposta que torna a tenir un consens molt ampli”.

“Amb tots els actors convocats ahir hi va haver un acord majoritari per recollir un gran consens de país, que passa per sumar en base no a la independència sinó del dret democràtic a decidir”, ha recalcat l’alcaldessa de Barcelona, que ha volgut deixar clar també que la cimera de divendres es desmarca clarament del full de ruta del Govern. “Es va proposar un pacte de país que interpel·lava al conjunt de la societat civil i que, per tant, no pilotava ni coordinava el Govern”, ha afirmat l’alcaldessa de Barcelona i líder de Barcelona En Comú. “En aquest espai, per tant, no s’han plantejat encara ni terminis ni dates. No hi ha calendari”, ha sentenciat Colau.