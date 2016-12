JxSí i la CUP posen data de caducitat a l'oferta de pacte amb l'Estat

| El Suplement El president del grup parlamentari de JxSí, Jordi Turull, i la portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Núria Gibert, han coincidit en fixar "data de caducitat" a un referèndum acordat, la proposta sobre la taula després de la cimera d'aquest divendres al Parlament. "És l'últim intent", ha advertit la cupaire en declaracions aquest dissabte a Catalunya Ràdio. Jordi Turull s'ha sumat a delimitar en el temps la via acordada: "Fa molt temps que estem en aquest procés, l'Estat no necessita nou mesos per saber si en vol parlar o no, amb uns quants mesos ho sabrem de seguida si hi ha possibilitat o no". En canvi, Lluís Rabell, president del grup parlamentari de CSQP, no ha apostat per posar-hi caducitat. Rabell no vol definir-ho com a "impossible": "La batalla serà difícil però és oberta, el futur està en disputa".











En aquest sentit, Rabell ha apostat per emparar-se en la correlació de forces a l'Estat partidàries del dret a decidir, una correlació que la CUP també veu sense albirar "canvis radicals els propers anys". "No li perdonarem a l'Estat que senti la pressió democràtica del 85%" de catalans que volen un referèndum. És aquest el motiu dels cupaires per ser a la cimera, ha insistit Gibert. "És l'últim intent", ha insistit mentre Turull advertia que "s'ha acabat fer bullir l'olla i marejar la perdiu". Per Rabell, però, una consulta que no sigui acordada i amb garanties és "fer-se trampes al solitari" perquè "no resol el problema" a Catalunya. "Si fem un altre 9-N, no tindrà efectes jurídics ni reconeixement internacional".