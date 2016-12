La família de Gustau Muñoz entra una querella contra l’estat espanyol a la justícia argentina

La família de Gustau Muñoz –assassinat quan tenia 16 anys per la policia espanyola durant la Diada de l’Onze de Setembre del 1978– ha presentat una querella contra l’estat espanyol a la justícia argentina. La querella, presentada per l’advocat i mediador Alejandro Nató, argumenta que l’assassinat de Muñoz és un crim de lesa humanitat i, per tant, no prescriu, i n’acusa les autoritats polítiques espanyoles i els seus autors materials.











El text ressalta que l’Audiència General Espanyola va arxivar el cas i reclama que es lliuri a la jutgessa argentina Servini la documentació pertinent en relació a aquest crim. Exigeix també que es localitzi José Luís Varela, el policia que va matar Gustau Muñoz, i se li prengui declaració. Des del Casal Argentí de Barcelona s’ha celebrat la decisió després de 8 mesos de treball i es demana ara “engrossir” el plet amb més víctimes de la repressió franquista. “Per a nosaltres, com catalans d’origen argentí, aquest pas endavant és un orgull i una satisfacció emocionant, perquè és el resultat de les lluites del moviment de Drets Humans del país d’origen, en els qual ens sentim part, però ara exportant-lo a Catalunya”, han assenyalat des del Casal Argentí de Barcelona, entitat que ha assessorat en la presentació de la querella. “Quan mirem a la família d’en Gustau, veiem als germans i familiars dels 30.000 companys desapareguts, sempre presents”, han puntualitzat des de l’associació, que ha emplaçat al proper febrer per saber si la querella “és admesa al cos general de la instrucció judicial, duta a terme per la jutgessa Servini”.