El PPC descarta parlar del referèndum: "És una oportunitat perduda de diàleg"

El portaveu parlamentari del PPC, Alejandro Fernández, ha lamentat aquest dissabte que la Generalitat "s'entesti a parlar només del referèndum, que no es farà" , quan el govern espanyol "està disposat a parlar de 45 dels 46 punts que el govern català va posar damunt la taula". "És una oportunitat perduda de diàleg" , ha apuntat Fernández des de Tarragona en una atenció als mitjans, on ha dit que la cimera del Pacte Nacional pel Referèndum demostra la "poca voluntat de diàleg" de la Generalitat.

D'altra banda, Fernández ha assenyalat que la cimera no demostra la unió de les forces independentistes sinó que "més enllà de l'attrezzo", ERC "fa el llit als seus socis de govern" i ha insistit que "el que passi amb la CUP és una autèntica bomba de rellotgeria". "No hi ha cap unitat dins del món independentista" , ha assegurat.

Demanen explicacions al director de TV3

Rodríguez també ha anunciat que demanarà la compareixença del director de TV3, Jaume Peral, perquè expliqui el canvi d'emissió del missatge del rei Felip VI, que aquest any quedarà relegat al 3/24. És el que ha anunciat el portaveu parlamentari dels populars, Alejandro Fernández, que des de Tarragona ha explicat que faran la petició perquè el director de TV3 expliqui si aquesta decisió "s'ha degut a pressions polítiques de la CUP", com han apuntat alguns mitjans. "Això seria intolerable", ha denunciat el popular, que ha afirmat que el missatge "sempre ha tingut molta audiència i no hi ha raons objectives per passar-lo al 3/24", un canal amb menys audiència. Fernández ha detallat que si les explicacions de Peral no els satisfan, demanaran la seva dimissió.