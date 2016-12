Carrizosa (C'S): "El procés sembla un pàrquing per a polítics que fracassen"

El portaveu parlamentari de C's, Carlos Carrizosa, ha retret a l'alcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau , que participés aquest divendres a la cimera pel referèndum al Parlament. "No sé què hi feia, si no demostrar que estar pel procés separatista; ha agafat aquesta bandera per distreure la incapacitat de dur a terme qüestions del govern municipal" , ha etzibat just l'endemà també que l'oposició en bloc tombés els pressupostos de Barcelona i s'activés el mecanisme de la qüestió de confiança.

"Això del procés i la cimera sembla un pàrquing per a polítics que fracassen", ha resolt el diputat de la formació taronja. En declaracions als mitjans aquest dissabte, Carrizosa ha lamentat també que l'independentisme no canviï el discurs i que vulgui "vendre la mateixa moto" que fa dos anys, amb el procés participatiu del 9-N. "També es va començar amb el referèndum pactat i es va veure que no es podia", ha recordat.

En aquest sentit, Carrizosa ha lamentat també que l'independentisme "no s'adapti als nous temps d'Espanya" i que, sense majoria del PP a l'Estat, no treballi amb "les forces del canvi" per impulsar reformes al Congrés. Segons el portaveu parlamentari de C's, l'independentisme segueix "entestat en el mateix que fa un anys".