L'autor de l'atemptat de Berlín podria tenir vincles a Espanya

Zoido ha afegit que la Guàrdia Civil ha estat informada d'aquesta possible connexió amb el tunisià Anis Amri, el presumpte autor de l'atemptat a Berlín que ha estat abatut aquest divendres per la policia italiana en un control rutinari a Milà.

El titular de l'Interior ha demanat prudència per tractar-se d'una informació sensible que està sent analitzada per les forces de seguretat per decidir si es porta a terme alguna detenció a Espanya. En aquest sentit, ha tornat a exalçar la professionalitat de la Policia, la Guàrdia Civil i la "bona relació" amb la resta de cossos autonòmics.