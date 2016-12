TV3 no emetrà el missatge del rei Felip VI

| Casa real

TV3 no emetrà aquesta nit el missatge de Felip VI, que serà relegat al canal 3/24. La direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va prendre anit la decisió del canvi de cadena, segons ha avançat el diari ‘El Periódico’ i han confirmat a l’ACN fonts de la CCMA. Es tracta de la primera vegada que de forma voluntària no s’emetrà el tradicional missatge del monarca espanyol a TV3, ja que el 2013 no es va emetre per una vaga de treballadors com a protesta per “l’externalització de la publicitat”.