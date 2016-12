Romeva: "No hem renunciat en cap moment al 'o referèndum'”

El conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, ha insistit que el Govern esgotarà totes les vies perquè el referèndum es pugui pactar amb l'estat , tot i que ha assegurat que si no es pacta el referèndum es farà igualment: "És preferible un referèndum pactat, però això no vol dir renunciar al referèndum. No hem renunciat en cap moment al “o referèndum”" .

En una entrevista al Via Lliure de RAC1, Romeva ha dit que el Pacte Nacional pel Referèndum "demostra la diversitat, amb qualsevol matís, dels partidaris de que això es resolgui per la via democràtica". A més, ha afirmat que l'escenari d'un referèndum pactat és "possible, que no vol dir probable". "Com més àmplia sigui la via d'entesa, millor. Però perquè hi ha hagi un pacte, cal dues parts que es posin d'acord".

Ha advertit també que el diàleg amb l'estat ha de ser sense línies vermelles: "Quan es parla de diàleg no ens tanquem. Però volem que es parli de tot, del que preocupa als catalans". En tot cas, el conseller ha defensat que s'intenti buscar l'acord perquè és una opció amb un ampli suport de la societat catalana (el 85%) i també perquè cada vegada té més acceptació a la resta de l'estat espanyol.

D'altra banda, també ha dit que confia que els Comuns estiguin al costat del Govern a l'hora de posar les urnes si finalment no és possible pactar el referèndum.