Maria, la imprescindible (2)

La Mare de Déu és l'únic personatge femení imprescindible del pessebre . Sempre s'hi poden posar altres figuretes com una castanyera o una rentadora, tal i com explica en declaracions al Món Josep Porta, secretari de l’Associació de Pessebristes de Barcelona; però la Mare de Déu de ben segur que no hi pot faltar. El Papa Francesc recomanava, en una de les darreres Audiències Generals que ofereix tots els dimecres, "mirar a Maria, Mare de l'esperança" en el pessebre, i destacava que ella, amb el seu "sí", va obrir a "Déu la porta del nostre món: el seu cor jove estava ple d'esperança, animada per la fe. Per això Déu la va triar a ella, que ha cregut en la seva Paraula".

I prossegueix el relat de l'evangelista: "Ella es va torbar en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. L'àngel li digué: 'No tinguis por, Maria. Déu t'ha concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran Fill de l'Altíssim . El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi'. Maria preguntà a l'àngel: 'Com podrà ser això, si jo sóc verge?' L'àngel li respongué: 'L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; per això el fruit que naixerà serà sant i l'anomenaran Fill de Déu. També Elisabet, la teva parenta, ha concebut un fill a les seves velleses; ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, perquè per a Déu no hi ha res impossible'. Maria va dir: 'Sóc l'esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules'. I l'àngel es va retirar". Aquest passatge del Nou Testament és conegut com l'anunci a Maria del naixement de Jesús, o l'Anunciació.

Des que l'àngel Gabriel anuncia a Maria que serà la Mare de Déu, hi ha alguns passatges de la Bíblia que parlen d'ella fins el moment del naixement de Jesús a Betlem, com la Visitació de Maria a la seva cosina santa Isabel i la jornada de viatge de Sant Josep amb Maria des de Natzaret fins a Betlem. Sant Josep i Maria arriben a Betlem precisament després d'aquest viatge per empadronar-se tots dos en aquesta ciutat de Judea. I va passar que mentre estaven a Betlem, Maria es va posar de part, tal i com explica l'Evangeli de Lluc: "Va succeir que mentre estaven allà, li va arribar el temps del part a ella i va donar a llum el seu fill primogènit, el va embolicar en bolquers i el va ficar al llit en un pessebre, perquè no hi havia lloc per a ells a la posada" (Lluc 2, 4-7).

Sense Maria, doncs, no hi hauria nen Jesús. En el pessebre tradicionalment es representa Maria al costat del nen Jesús i també amb sant Josep, el que es coneix com la Sagrada Família. De fet, aquest és el motiu central del pessebre. En un altre moment de l'Evangeli de Lluc, l'autor explica el moment en què un àngel anuncia als pastors que ha nascut el fill de Déu: "A la mateixa contrada hi havia uns pastors que vivien al ras i de nit es rellevaven per guardar el seu ramat. Un àngel del Senyor se'ls va aparèixer i la glòria del Senyor els envoltà de llum. Ells es van espantar molt. Però l'àngel els digué: 'No tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria: avui, a la ciutat de David, us ha nascut un salvador, que és el Messies, el Senyor. Això us servirà de senyal: trobareu un infant faixat amb bolquers i posat en una menjadora'".

El relat continua: "I de sobte s'uní a l'àngel un estol dels exèrcits celestials que lloava Déu cantant: 'Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que ell estima'. Quan els àngels els deixaren i se'n tornaren cap al cel, els pastors deien entre ells: 'Arribem-nos a Betlem a veure això que ha passat i que el Senyor ens ha fet saber'". Els pastors hi van anar de pressa i es van trobar Maria i Josep, amb el nen posat a la menjadora. (...) I Lluc acaba fent referència explícita a la Mare de Déu: "Maria guardava tot això en el seu cor i ho meditava. Després els pastors se'n tornaren, glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit: tot ho van trobar tal com els ho havien anunciat" (Lluc 2, 8-21).

